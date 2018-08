Aachen - Nach Chemnitz: Linksjugend demonstriert in der Innenstadt

Aachen. Was kann man tun, damit sich die Vorkommnisse von Chemnitz, wo seit dem Wochenende mehrere Demonstrationen aus dem Ruder gelaufen sind, nicht wiederholen? Anlässlich der jüngsten Ausschreitungen haben zwischenzeitlich bis zu 100 Personen in der Aachener Innenstadt gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass demonstriert.

Sie waren einem Aufruf der Aachener Linksjugend und der Linkspartei gefolgt.



Der für rund eine Stunde angesetzte Protest begann um 17 Uhr am Elisenbrunnen und bestand überwiegend aus Redebeiträgen unterschiedlicher Vortragender. Im Anschluss marschierten die Teilnehmer noch spontan vor das Rathaus, wo es eine weitere Kundgebung gab. Viele Passanten in der Aachener Innenstadt, die noch einen Einkaufsbummel machten, blieben interessiert stehen und hörten den Redebeiträgen zu.



„Nach den extrem bedrohlichen Ereignissen in Chemnitz in den letzten beiden Tagen ist die rechte Szene motiviert“, hieß es in einer Ankündigung zu der Veranstaltung. Das sei gefährlich für alle anderen Menschen, die den Rechten nicht passen. Deswegen sei es nötig, dagegen auf die Straße zu gehen. Das Anliegen der Linken: Mord und Gewalt sind keine Straftaten, die man durch Abschiebung einfach so abschaffen kann. Migranten seien keine besseren oder schlechteren Menschen als Deutsche. Die Linke fordert von der Politik und Polizei eine absolute Gleichbehandlung aller Menschen.



Dass rechte Gewalt auch in Aachen ein Problem sei, davon ist die Linke überzeugt: Die Demo-Teilnehmer erinnerten an Vorfälle im Frankenberger Viertel, wo es in jüngerer Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen Antifaschisten und Anhängern der Identitären Bewegung gekommen war.



Am kommenden Dienstag, 4. September, ist ab 19 Uhr ein Diskussionsabend rund um das Thema Rechte Gewald im Linken Zentrum, Augustastraße 69, geplant.