Aachen - „n Teller Buntes“: Spritziger Humor trifft Hilfsbereitschaft

Aachen. Wenn der gute Zweck ruft, pferchen sich die Öcher gern wieder in der Kappertzhölle – in der zivilen Zeit auch Saalbau Rothe Erde genannt – zusammen, um am Ende des Abends lautstark „Oche alaaf“ mitzusingen. So ganz ohne Karneval geht es eben auch in der Fastenzeit nicht, der Anlass war aber aller Ehren wert.

Lachen für Benefiz hieß es am Sonntagabend zum 15. Mal beim „‘n Teller Buntes“ zugunsten der Behindertenhilfe Aachen, Förderverein der Kleebachschule, spitz-charmant moderiert von Norbert Conrads und Veronika Siebert.

Vieles ist natürlich jahreszeitlich zeitlos: Das Vater-Sohn-Gespann „Solo für 2“, Manfred und Jan Savelsberg, nahm den uns alle umgebenden alltäglichen Wahnsinn aufs Korn: Eine Steinzeitdiät bestehend aus Fleisch, Beeren, Nüssen und Körnern ließ Jan Savelsberg zum Neandertaler mit Hunger auf die Ernährungsberaterin werden; ein ganzer Korb voll Fernbedienungen für das smarte Heim samt „diagonaler, äh digitaler Videothek“ verhalf dem guten alten Buch zur Renaissance.

Absoluter Höhepunkt des Abends: Manfred Savelsbergs philosophische Überlegungen, warum aus Oche kein klein an Gestalt und deshalb größenwahnsinniger Alleinherrscher wie Napoleon oder Putin kommen kann: „Unsere Sprache verhindert Aggressionen. Wir leben täglich mit Verkleinerungen. Wir haben keinen Puff, wir haben ein Sträßchen“, lautete seine Antwort, die vom Publikum johlend zur Kenntnis genommen wurde.

Auch Michael Dannhauer und Thorsten Neumann, vom Kappesball bekannt als „Hoppla, das Duo“, nahmen sich als die vom gewohnt aufgeregten „Fachbereich Spaß und Unterhaltung, früher Beschwerdemanagement“, der Stadtverwaltung die Verrücktheiten des manchmal speziell Öcher Alltags vor: Drohende Dieselfahrverbote, der Evakuierungsplan beim Super-GAU in Tihange, die beleuchteten belgischen Autobahnen, das E-Ticket der Aseag und – natürlich – die sich dahinschleppende „Innenstadtquartiersentwicklung am Büchel“ (Neumann: „Der OB macht in Sachen Puff einen Alleingang.“ Dannhauser: „Ja, soll er noch den ganzen Stadtrat mitnehmen?“).

Danach gehörte die Bühne tatsächlich dem – zugegeben alternativen – Karneval: Veronika Siebert als herzzerreißend an ihrem Gewicht leidendes Funkenmariechen; die Ensemblemitglieder der Kölner Stunksitzung Didi Jünemann und Tom Simon als „Jupp und Jupp“, die sich über die vielen, nicht integrationsfähigen Schwaben im Kölner Karneval auslassen: „Feiern und aufräumen – das ist nicht die Kölner Leitkultur! Kölner kotzen nicht in Tüten, Kölner kotzen in Hauseingänge. Seit Generationen.“ Da brüllte der Saal trotz leidenschaftlich gepflegter Karnevalkonkurrenz.

Kein „Kölle alaaf“

Josef Piek, Mitglied der Stunk-Band „Köbes Underground“, ließ sich von dem Aachener Elan („Die Öcher sind die wahren Kölner“) sogar dazu hinreißen, das Kultlied der Stunksitzung „Wegen dem Brauchtum“ ein wenig umzudichten: Nicht „Kölle alaaf“, sondern „Oche alaaf“ intonierte er gemeinsam mit dem Publikum zum Schluss, das auf diese Art ein gelungenes Fastenbrechen feierte: Gut 9000 Euro Erlös für die Behindertenhilfe Aachen.