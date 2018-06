Aachen - Musterbeispiele gesellschaftlicher Solidarität bei „Aachen Sozial“

Aachen.

Sie kitten mit ihrem Ehrenamt Risse in der Gesellschaft: Hans-Joachim Geupel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, sowie die Initiatoren der Kältehelfer der Johanniter, Sarah Everhartz und Tim Hermanski. Ausgezeichnet wurden sie dafür am Dienstagabend im Krönungssaal mit dem Preis „Aachen Sozial“ des gleichnamigen Vereins. Es war bereits die zwölfte Preisverleihung in Aachens guter Stube.