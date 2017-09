Aachen.

„Schläft ein Lied in allen Dingen“ – so heißt es in Joseph von Eichendorffs Gedicht „Wünschelrute“. Warum nicht auch in Maschinen? Diese Frage stellten sich Marion Simons-Olivier, Benjamin Schneider sowie Marcus Kriegel und bringen darauf aufbauend jetzt ein ganz besonderes Musiktheaterstück auf die Bühne.