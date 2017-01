Musikalischer Paukenschlag vor der großen Ordensverleihung Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2017, 12:31 Uhr

Aachen. Musik liegt in der Luft, wenn am Tag der Ordensverleihung Wider den tierischen Ernst an Gregor Gysi gleich sieben Musik- und Spielmannszüge aus sechs verschiedenen Vereinen die Stadt vibrieren lassen.