Aachen.

Geldscheine stapeln sie noch nicht. Auch wenn das neue Musikstudio der beiden Aachener Tobias Breuer (24) und Mohamed Bouyalaoui (25) in einer ehemaligen Bank an der Theaterstraße steht. Hinter alten Tresortüren. Von hier aus haben sie schon ihren Song „Juke Jam“ für „Chance the Rapper“ featuring Justin Bieber in alle Welt katapultiert.