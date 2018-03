Der Eintritt für das Musical ist frei

Die Uraufführung des Musicals „Hotel Liberty“ ist am Freitag, 16. März, in der Gesamtschule Brand, Rombachstraße 99. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 17. März, und Sonntag, 18. März, statt. Der Eintritt ist kostenlos, es wird allerdings um eine Reservierung unter Telefon 0241/9559450 oder per E-Mail an kontakt@jub-dasnetz.de gebeten.