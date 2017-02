Aachen.

„Anti-Aging-Bläserensemble“ – ein Name, der sofort neugierig macht. Mit der humorvollen Anspielung auf den Zeitgeist wollten die Dozenten direkt deutlich machen, an wen sich das Angebot richtet, nämlich an eine Zielgruppe, die sich ungefähr im Alter zwischen 40 und 70 befindet. Nun geht das „Anti-Aging-Bläserensemble“ der Aachener Musikinitiative „music loft“ in die dritte Runde.