Aachen.

„Mehr multikulti geht nicht“, sagte Dennis Marwitz lachend mit Blick auf seine Ausbeute. Der 23-jährige Student der Sozialen Arbeit vereinte beim 18. Multikultifest im Kennedypark so viele Kulturen wie nur möglich. In der einen Hand hielt er eine kleine Schale mit „Feijoada“ – ein typisch brasilianischer Bohneneintopf mit verschiedenen Fleischarten. Zum Durstlöschen hielt er in der anderen Hand türkischen Ayran.