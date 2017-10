Aachen.

Darf man sagen, dass ein Mann in der zweiten Reihe genau richtig aufgehoben ist? Zumal, wenn er an einem Abend wie kein zweiter in unserer Stadt im Rampenlicht steht? Man darf. Denn Ralph Mühlmann steht von Berufs wegen in der zweiten Reihe – es sei denn, er bekommt den Mullefluppetpreis verliehen.