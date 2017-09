Elf Stipendiaten schreiben für unsere Serie

Elf Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) nehmen die Aachener Region unter die Lupe. Die Studenten nehmen an dem Journalistenförderprogramm (Jona) der Stiftung teil und erhalten in diesem Rahmen in ihren Semesterferien Fortbildungen in Fotografie, in Print- und Radiojournalismus.

Unter dem Oberthema Spannungen suchen sie sich Geschichten in der Region und berichten darüber. Die AZ begleitet das Projekt.