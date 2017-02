Aachen.

In lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen mit Unternehmen, an die man sich sonst vielleicht nicht herantraut: Beim Job-Speed-Dating konnten sich Schüler an der Viktor-Frankl-Schule bei vielen überregionalen Unternehmen vorstellen – und gleich über ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle verhandeln.