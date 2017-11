Mostardstraße: Noch ein City-Parkhaus ist sanierungsreif

Aachen.

Im Parkhaus Büchel sind mittlerweile 100 Parkplätze gesperrt. Möglicherweise dauerhaft. Und möglicherweise werden es noch mehr. Das kommt auf weitere Untersuchungen an. Allerdings ist noch ein Parkhaus in der City mittlerweile arg in die Jahre gekommen und sanierungsreif: jenes an der Mostardstraße