Monschauer Straße nach Unfall gesperrt

Aachen.

Bei einem Unfall auf der Monschauer Straße in der Nähe der Autobahnauffahrt Lichtenbusch sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Gegen 20.14 Uhr wollte ein stadteinwärts fahrender Autofahrer links in die Raafstraße abbiegen und hat dabei offenbar ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug mit zwei Insassen übersehen.