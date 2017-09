Aachen.

Amerika im 19. Jahrhundert: Sklaverei, Vorurteile, Ungleichheit, aber auch Freundschaft, Mut, Gottvertrauen. Um all das und vieles mehr ging es in dem spannenden Familienmusical „Gospel-Express“, das der Kinder- und Jugendchor St. Katharina in der Pfarrkirche St. Katharina zum ersten Mal aufgeführt hat.