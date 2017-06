Aachen.

Der Modekonzern Peek & Cloppenburg strickt jetzt fleißig an seinem neuen Erscheinungsbild in Aachen – und zwar in zwei Richtungen. Hinter verschlossenen Türen hat die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Planungsausschusses im sogenannten „nicht-öffentlichen Teil“ erläutert, dass nun endlich der lang ersehnte Bauantrag für das riesige Neubauvorhaben von P&C eingetroffen ist.