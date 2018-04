Anmeldungen und Teilnahmegebühren

Am 29. und 30. Juni die „Mitmach-Konferenz Gutes Leben 2.0“ in der Jugendbildungsstätte Rolleferberg, Rollefbachweg 64, in Aachen statt. Anmeldungen sind ab sofort unter www.gutesleben-aachen.de möglich .

Die Teilnahmegebühr liegt bei zehn Euro, ein Solibeitrag zwischen 20 und 30 Euro ist wünschenswert. Die Unterkunft ist in Mehrbettzimmern, vegan/vegetarische Verpflegung ist inklusive. Anmeldeschluss ist am 8. Juni.