Aachen - Mitfeiern auf der Allee ist oberste „Frankenpflicht“

Aachen.

Diesmal gab‘s den einen oder anderen Stau vor allem bei den Flaneuren auf dem begrünten Mittelstreifen. Nach kurzen, heftigen Regenschauern am Nachmittag genossen die Besucher beim 12. Frankenberger Alleenfest in der Oppenhoffallee am Samstag die schöne Abendsonne und die ganz besondere Spätsommerstimmung.