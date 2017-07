Aachen.

Es war alles anders geplant, aber das Aachener Wetter ist nun mal, wie es ist, und so wäre beinahe die Auftaktveranstaltung des diesjährigen „across the borders“-Festivals ins Wasser gefallen. Los gehen sollte es am Dienstagabend um 19.30 Uhr, aber zu der Zeit hatte es sich gerade so richtig eingeregnet, nur einige wenige Menschen hatten sich auf dem Katschhof unter Regenschirmen versammelt, die Stühle für die Band lagen mit den Beinen nach oben auf dem nassen Pflaster.