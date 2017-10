Zwei Tage im Zeichen der Reformation: das Programm in der Kopermolen

Los geht‘s am Samstag, 28. Oktober, im Vaalser Kulturzentrum:

15 Uhr: De Kopermolen, Von Clermontplein 11, „Luther in der Kopermolen“, Eintritt 5 Euro, Kinder 2,50 Euro; 16.30 Uhr: Hervormde Kerk, Kerkstraat 47, Vaals, Führung zur Religionsgeschichte in Vaals, Eintritt drei Euro; 17.30 Uhr: Hervormde Kerk, Film „Luther“, Eintritt 3 Euro.

Sonntag, 29. Oktober: 19 Uhr: De Kopermolen, Konzert „Luther und die Musik“, mit Ensemble Agimont, Eintritt zwölf Euro, ermäßigt zehn beziehungsweise fünf Euro.