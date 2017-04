Mit Dolch im Bus: Mann kurz nach Tat wieder auf freiem Fuß

Aachen. Mit einem dolchähnlichen Messer hat ein 36-jähriger Mann am Mittwochabend in einem Linienbus in Richtung Hansemannplatz Fahrgäste bedroht. Die alarmierte Polizei nahm ihn fest. Da die zuständige Haftrichterin entschied, dass von dem Mann keine Gefahr ausgehe, war er bereits zwei Stunden danach wieder auf freiem Fuß.

Wie die Aachener Polizei mitteilt, meldeten am Mittwochabend gleich mehrere Anrufer der Polizei, dass im Linienbus 46 in Richtung Hansemannplatz ein Mann sitze, der ein langes Messer zeige und drohe, andere Leute abzustechen.

Mit mehreren Streifenwagen rückten die Ordnungshüter an. Als sie eintrafen, stieg der 36 Jahre alte Mann aus Aachen mit einem großen, dolchähnlichen Messer in der Hand aus dem Bus. Die Beamten zückten ihre Waffen und forderten den Mann unmissverständlich auf, das Messer auf den Boden zu legen und die Hände über den Kopf zu halten. Dem kam er nur zögerlich nach. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und nahmen ihn fest.

Der 36-Jährige ist den Behörden bereits bestens bekannt. Gegen ihn wurde in den letzten Jahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Widerstandes gegen Polizeibeamte, Hausfriedensbruches und Bedrohung ermittelt.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch einen kleinen Beutel mit einer weißen, pulverähnlichen Substanz. Die Polizei vermutete Rauschgift - eine Untersuchung soll das klären. Die Substanz und das etwa 40 Zentimeter lange Messer wurden beschlagnahmt.

Da laut Polizeibericht nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Mann weiter eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, kam eine mögliche Einweisung in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses in Betracht. Die Notärztin sah jedoch keine psychisch bedingte Gefahr, die von dem Mann ausgehe.

Um ihn zumindest zur Gefahrenabwehr bis zum Morgen des nächsten Tages festhalten zu können, benötigten die Beamten eine richterliche Entscheidung. Nach einem Gespräch mit dem 36-Jährigen entschied die zuständige Richterin ebenfalls, das von dem Mann keine Gefahr ausgehe, weshalb er bereits zwei Stunden nach der Tat wieder nach Hause gehen konnte. Wegen Störung des öffentlichen Friedens und Waffenbesitzes erwartet den Aachener nun ein Verfahren.