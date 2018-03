Fastenaktion 2018: Misereor sammelt Spenden

Als Werk für Entwicklungszusammenarbeit der katholischen Kirche kämpft das Aachener Hilfswerk Misereor für Gerechtigkeit, gegen Hunger, Krankheit und Ausgrenzung.

Gemeinsam mit einheimischen Partnern unterstützt Misereor Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Kultur.

„Heute schon die Welt verändert?“, lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion, Schwerpunktland ist Indien. Es ist bereits die 60. Fastenaktion des Hilfswerks.

Am fünften Sonntag in der Fastenzeit, dem 18. März, veranstaltet Misereor dafür in mehr als 9000 katholischen Gemeinden bundesweit Kollekten.