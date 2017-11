Aachen.

Er lebt in einer anderen Welt, in einer geheimnisvollen und zugleich unglaublich spannenden Welt: Die Rede ist vom kleinen Wassermann. Das gleichnamige Stück nach der Erzählung von Otfried Preussler bringt das Theater Aachen jetzt als Puppenspiel für Kinder ab vier Jahren in der Kammer auf die Bühne.