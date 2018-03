Spendenkonto und Kontaktmöglichkeit

Wer das Projekt „Wir starten gleich – Kein Kind ohne Schulranzen“ unterstützen will, kann eine Spende auf das Konto des Tatort-Vereins (Sparda Bank West, IBAN: DE37 3706 0590 0000 666666) überweisen unter dem Stichwort „Wir starken gleich Aachen“. Anfragen bezüglich der Ausgabe der Schulranzen können per E-Mail an Friedhelm Steinbusch gestellt werden.