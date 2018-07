Aachen - Mit 3D-Brille die Kunst entdecken

Aachen. Aktuell präsentiert der NAK (Neuer Aachener Kunstverein) unter dem Titel „Suspension of Disbelief“ Werke der Künstler Tim Berresheim und Dominik Halmer. Darin werden Arbeiten von Berresheim zu Bildern aus seinem Fundus in Beziehung gesetzt, sein eigenes Schaffen wird einer Revision unterzogen und ältere Werke werden für die Ausstellung neu konzipiert.

Im Rahmen seiner Katalogpräsentation „Haare, Pilze, Holz & Floozies“ sprach Berresheim mit der Kunsthistorikerin Leonie Pfenning über sein Schaffen. „Haare und ihre Darstellung beschäftigen die Kunstgeschichte schon so lange, wie Abbilder von Menschen geschaffen werden. Das menschliche Haar ist eine Königsdisziplin der Malerei“, schreibt Pfenning in der Katalogeinführung.

Berresheim hat sich Haaren in früheren Arbeiten, beispielsweise im Rahmen seiner Ausstellung „Violett (Haar)“ und auch in der neuen Serie „Haare, Pilze, Holz & Floozies“ angenommen. Außerdem wird in seinen Arbeiten die Freude am Experimentieren sichtbar.

Parallele Ausstellung in Stuttgart

Bevor Berresheim mit den Anwesenden in den Dialog trat, gab er noch ein paar Erklärungen zu seiner derzeitigen Ausstellung im NAK, die auch ein Beitrag in der Gruppenausstellung „Mixed Realities- Virtuelle und reale Welten in der Kunst“ ist, die parallel zur Aachener Präsentation im Kunstmuseum in Stuttgart zu sehen ist.

Seine Arbeiten, die weder mit der Computermaus gemacht, noch collagiert sind, zogen auch an diesem Abend die Blicke der Besucher auf sich. Mit 3D-Brille und einem I-Pad entdeckten sie die Effekte, die Berresheims Kunst mit sich bringt. „Viele Gäste finden das Ganze total spannend, da sie eben nicht wissen, wie die Werke angefertigt wurden. Es entstehen ein Vermittlungsangebot und der Austausch, denn man braucht eine gemeinsame Sprache, um über die Dinge reden zu können“, betonte er. So lüftete der gebürtige Heinsberger auch das Geheimnis seiner Arbeitsvorgehensweise und sagte: „Ich arbeite mit diversen 3D Programmen und hinterfrage so Realität und Illusion.“

Der Katalog „Haar, Pilze, Holz & Floozies“ von Tim Berresheim ist für 19,80 Euro im NAK, Passstraße 29, erhältlich. Die Ausstellung kann noch bis zum 29. Juli besucht werden.