Mission erfüllt: Am Tivoli sind alle Mängel behoben

Aachen. Am Ende flog den Verantwortlichen der Aachener Stadion-Beteiligungs GmbH (ASB) und der Stadtverwaltung am Tivoli doch noch alles um die Ohren. Allerdings nur, als Hausmeister Horst Krause gestern das gigantische Notstromaggregat anschmiss und mit der Extrembelastung für die Gehörgänge exemplarisch bewies: An der Krefelder Straße läuft wieder alles rund.

Knapp ein Jahr ist es nun her, dass ein Gutachten eine Liste von sage und schreibe 365 Sicherheitsmängeln zu Tage gefördert hatte. Die Aufregung war groß. Kurzzeitig stand sogar im Raum, ob der Spielbetrieb der Alemannia im gerade einmal siebeneinhalb Jahre alten Stadion überhaupt noch zu verantworten sei.

Davon ist im März 2017 keine Rede mehr. Die städtische Bauaufsicht hat nach den Sanierungsarbeiten mittlerweile bestätigt, dass es in Sachen Sicherheit am Tivoli nichts mehr zu beanstanden gibt. „Heute ist ein schöner Tag“, begrüßte der zuständige Dezernent Manfred Sicking die Medienvertreter denn auch mit einem Lächeln im Gesicht, um über das Ergebnis der Sanierungsarbeiten zu informieren.

„Wir sitzen hier in einem voll funktionsfähigem Stadion“, versicherte Sicking und richtete seinen Dank dafür vor allem an das städtische Gebäudemanagement, das in den vergangenen Monaten eine hervorragende Arbeit geleistet habe.

Die Ingenieure um den Technischen Leiter des Gebäudemanagements, Klaus Schavan, haben die Mängelliste Punkt für Punkt abgearbeitet. Schnell habe man nämlich glücklicherweise festgestellt, dass eigentlich alles „halb so schlimm“ sei, so Schavan. Von vielen eher „trivialen Dingen“ sprach gestern Bernd Deil, der seit Mitte Januar als neuer ASB-Geschäftsführer eingesetzt ist.

Die Aachener Stadion-Beteiligungs GmbH betreibt seit zwei Jahren als städtische Tochter den 50-Millionen-Bau – eine Folge der Alemannia-Insolvenz. Die vielen kleinen Probleme – unter anderem bei der Brandschutztechnik, der Videoüberwachung, der Gebäude-Funkanlage ebenso wie bei den Entrauchungs- und Kälteanlagen – hätten sich letztlich zu einer langen Mängelliste ausgewachsen.

Vor allem seit 2012 nicht mehr erfolgte Wartungen hätten dazu geführt, dass viele Anlagen nicht mehr in einwandfreiem Zustand waren und von den Gutachtern beanstandet wurden, führte Deil aus. Sicking sprach von „eklatanten Versäumnissen“, die es da in der Vergangenheit gegeben habe. In einer ersten Phase arbeiteten die Ingenieure die Punkte ab, damit der Spielbetrieb im Stadion wieder ohne Auflagen sichergestellt werden konnte. Anschließend packten die Verantwortlichen die ASB selbst an.

Denn zum Zeitpunkt, als die dramatische Mängelliste im Frühjahr 2016 öffentlich wurde, stand die GmbH ohne Leitung da. „Eine enorm schwierige Phase“, blickte ASB-Aufsichtsratvorsitzender Heiner Höfken zurück. Mittlerweile hat man das Personal der ASB auf zehn Mitarbeiter (inklusive Geschäftsführung) verdoppelt. „Diese besondere Immobilie der Stadt benötigt eine besondere Betreuung“, betonte Höfken. So wurde unter anderem eine Architektin eingestellt, ab April kümmert sich die ASB auch komplett selbstständig um ihre Finanzen – ein Bereich, der bisher vom Euro-gress übernommen wurde.

„Wir wollen hier eine richtig gute Struktur aufbauen“, sagte Deil. Zum einen, um den kompletten Komplex – vorneweg natürlich mit dem Flaggschiff Alemannia, wie alle Beteiligten mehrfach betonten – bestmöglich zu vermarkten. Zum anderen aber eben auch, um das Stadion im nun tadellosen Zustand zu erhalten. Schavan: „So eine Situation wie vor einem Jahr wollen wir nicht noch einmal erleben.“

Die Instandsetzung lief dabei nach der Maxime: Nicht alles, was beanstandet wurde, musste komplett erneuert werden. Vielfach habe man Sachen reparieren können. Als Beispiel nannten die Verantwortlichen die Videoüberwachung. Für ihre Ertüchtigung standen zunächst Kosten in Höhe von 130.000 Euro im Raum. Doch nach Rücksprache mit dem Hersteller gelang die Ertüchtigung letztlich für „nur“ 30.000 Euro.