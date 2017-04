Aachen.

Gestern informierte sich der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen beim Aachener Engel e.V. über Gewaltprävention und Jugendarbeit. Ist Thomas Kutschaty da nicht eigentlich der falsche Minister? Ganz und gar nicht, findet der Besucher: „Ich habe einen guten Überblick über all das, was schief läuft. Denn die Fälle landen dann bei mir“, meinte Kutschaty nach dem 90-minütigen Gespräch mit Vorstand, Tutoren, Boxern, Nachhilfeschülern und Sponsoren des Vereins. Deshalb sei sein Ministerium ebenso wie die ganze Landesregierung sehr an frühzeitigen Hilfen interessiert. „Ein Haftplatz kostet 130 Euro am Tag. Dieses Geld würde ich viel lieber woanders ausgeben.“