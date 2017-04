Michael Foellmer wird neuer Karnevalsprinz in Aachen

Die kommende Session

Die Session 2018 wird kurz mit dichtgedrängtem Programm. Los geht es am 6. Januar mit der Prinzenproklamation im Eurogress, wo am 27. Januar auch die Festsitzung Orden wider den tierischen Ernst stattfinden wird. Der Rosenmontagszug zieht dann am 12. Februar durch die Stadt, ehe Mike I. am 13. Februar – 38 Tage nach seiner Inthronisierung – beim AKV-Theaterball verabschiedet wird.