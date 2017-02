Aachen.

Mit leerem Magen lernt sich‘s nicht gut – sagt man. Doch an der Vierten Gesamtschule bleibt derzeit die Küche kalt. Weswegen es für hunderte Schüler an der Sandkaulstraße derzeit kein Mittagessen gibt. Der außergewöhnliche Grund: Der Mensaverein, der sich an der 2011 gegründeten Schule um die Mittagsverpflegung kümmert, ist, salopp gesagt, pleite.