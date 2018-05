Aachen.

Ein Großaufgebot der Polizei musste am Sonntagabend gegen 21 Uhr zum Sportplatz am Hergenrather Weg ausrücken: Bei einem Kleinfeld-Turnier für 19 Teams, ausgerichtet vom FC Cro Sokoli Aachen, sei es dort zu Tumulten und heftigen handgreiflichen Auseinandersetzungen auch zwischen Spielern und Zuschauern gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete.