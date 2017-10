Mehrere Pkw an der Kasinostraße beschädigt: Tatverdächtiger gestellt

Aachen. Ein Zeuge hat am frühen Samstagmorgen beobachtet, wie eine vierköpfige Gruppe im Bereich der Kasinostraße geparkte Fahrzeuge demoliert hat. Insgesamt wurden 12 Fahrzeuge beschädigt. Die Gruppe wurde schließlich in der Zollernstraße von der alarmierten Polizei angehalten. Die Behörden suchen nun nach Zeugen.

Der Zeuge bemerkte die vierköpfige Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, am Samstagmorgen gegen 4.35 Uhr. Einer der Männer, bekleidet mit einer roten Mütze, ging auf der Fahrbahn und trat dabei gegen die linken Außenspiegel geparkter Pkw, während die anderen Personen auf dem Gehweg gingen.

Die Gruppe konnte schließlich von der alarmierten Polizei in der Zollernstraße angehalten und kontrolliert werden. Im Nachgang wurden zwölf beschädigte Fahrzeuge festgestellt. An zwölf weiteren Fahrzeugen waren die Spiegel umgeklappt. Inwieweit an diesen Fahrzeugen Beschädigungen entstanden, konnte noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Zeugen, die die Personengruppe bei ihrem Treiben beobachtet haben, sowie die Besitzer weiterer beschädigter Fahrzeuge aus dem Bereich Kasinostraße werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 32 unter 0241/9577-33201 (während der Bürodienstzeiten) oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürodienstzeiten) in Verbindung zu setzen.

Der bislang entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den 28-jährigen Hauptverdächtigen aus Aachen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.