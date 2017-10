Aachen.

Ein beachtliches Bündel zusätzlicher Aufgaben in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung, wachsende Anforderungen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen und eine insgesamt prosperierende bauliche Infrastruktur fordern ihren Tribut. So könnte man die vorläufige Bilanz in punkto Personalentwicklung bei der Stadt zusammenfassen.