Aachen - Mehr Sicherheit auf dem Pedelec mit kostenlosem Training

Aachen. Pedelecs sind im Trend, leider aber steigen die Unfallzahlen – auch wenn man die wachsenden Verkaufszahlen mitberücksichtigt – deutlich überproportional. Viele Seniorinnen und Senioren steigen aufs Elektrorad, obwohl sie jahrelang nicht mal mehr auf einem Fahrrad gesessen haben.

„Die Reaktionsfähigkeit von Senioren nimmt ab, die Geschwindigkeit mit den Pedelecs im Vergleich zum normalen Fahrrad aber zu“, sagt Stephanie Küpper, Projektleiterin der städtischen Kampagne „FahrRad in Aachen“. Die wachsende Zahl derer, die auf das Rad mit Elektroantrieb umsteigen, ist im Sinne der Mobilität zwar absolut begrüßenswert, aber so eine ungünstige Mischung.

Aus diesem Grund bietet die städtische Kampagne „FahrRad in Aachen“ ein kostenloses Pedelec-Fahrradtraining an. Hier lernen die Fahrerinnen und Fahrer anhand spezieller Übungen, sich mit der Technik vertraut zu machen. Dabei üben sie das Anfahren, speziell das Anfahren am Berg, Handling und Kurven fahren.

Sinn eines solchen Fahrtrainings ist es, ein Gefühl für das Pedelec zu entwickeln und damit dann sicher im Straßenverkehr fahren zu können. Aufgrund der zusätzlichen Motorkraft eines Pedelecs und dem höheren Gewicht fährt sich ein Pedelec anders als ein herkömmliches Fahrrad. Deswegen ist es auch empfehlenswert, gefährliche Situationen im Zuge eines solchen Fahrtrainings auszuprobieren, um darauf vorbereitet zu sein und passende Handlungsmuster zu trainieren. So wird zum Beispiel das Gleichgewicht geschult, Hindernisse werden überwunden und auch eine Vollbremsung bei 25 Kilometern pro Stunde wird geübt.

Fahrerfahrung sammeln

Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer sollten auch darauf achten, ihr Pedelec regelmäßig warten zu lassen, da es wegen des höheren Gewichts einem stärkeren Verschleiß ausgesetzt ist. Deswegen sollte man regelmäßige Servicetermine für sein Pedelec vereinbaren, um Bremsen und Motor warten zu lassen. Während des Trainings wird auf die wichtigsten Dinge zur Wartung und Überprüfung des Pedelecs eingegangen und es werden Tipps gegeben.

Das Pedelec-Training bietet somit die Möglichkeit, auf dem eigenen Pedelec Fahrerfahrung zu sammeln und dadurch einen sicheren Einstieg in die neue Mobilität zu erhalten.

Das Training dauert rund drei Stunden und findet am Freitag, 21. September, und am Mittwoch, 10. Oktober, jeweils von 16 bis 19 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Es besteht Helmpflicht! Anmeldung bei Stephanie Küpper unter fahrrad-in-aachen@mail.aachen.de oder Telefon 0241/4326133.