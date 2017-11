Mehr Busse in der City, ein „NetLiner“ für den Südraum Von: Oliver Schmetz

Letzte Aktualisierung: 15. November 2017, 21:08 Uhr

Aachen. Was lange währt, wird endlich – gut? Das wird sich ab dem 10. Dezember zeigen, wenn die Aseag zum Fahrplanwechsel etliche Änderungen einführt. Lange geplant und diskutiert wurden die Ideen jedenfalls, was man alleine schon daran erkennt, dass viele der Neuerungen bereits in der Untersuchung „Busnetz 2015+“ empfohlen wurden, die aus dem Jahr 2013 stammt.