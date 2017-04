Max Goldt nimmt die Lachmuskeln ins Visier

Aachen. Dass Max Goldt sehr komisch ist, weiß jeder Fan zwischen Passau und Flensburg. Jetzt macht der Autor, dessen geschmeidige Kolumnen und Kurzgeschichten in kein Schema zu passen scheinen, Station im Dreiländereck.

Am Dienstag, 2. Mai, liest der gebürtige Hannoveraner, der sein kreatives Aktionszentrum seit langem in Berlin hat, im Franz, Franzstraße 74, aus seinem reichhaltigen Repertoire, das bevorzugt die Untiefen des zeitgenössischen gesellschaftlichen Lebens aufs Korn nimmt.

Los geht‘s um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten gibt es im Haus neben dem Marschiertor sowie beim Kundenservice Medienhaus am Elisenbrunnen für 14 Euro (plus Gebühr) sowie für 18 Euro an der Abendkasse.

„Kaum einer versteht es so wie Goldt, die vermeintlichen Nebenschauplätze des Lebens ins Auge des Betrachters zu schieben und den heutigen Alltag auf seine Widersprüche und Kuriositäten hin abzutasten“, schrieb eine Schweizer Kritikerin über die besondere Gabe dieses Autors, der seine Leser und Zuhörer mit seinen tiefsinnigen Reflexionen über Gott und die Welt spielend von einem Lachkrampf zum nächsten bringen kann. Zahlreiche Auszeichnungen hat er dafür er inzwischen eingeheimst, 2008 wurde er mit dem hochrenommierten Kleist-Preis geehrt.