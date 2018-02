Aachen.

Es mag ein wenig verwunderlich klingen, wenn sich Schüler an einem Samstag treffen, um Mathe zu machen – freiwillig. Ist Mathematik doch das unter Schülern unbeliebteste Fach, wie es oftmals heißt. Doch das Ganze hat einen Grund: Gleich 227 Schülerinnen und Schüler von elf Aachener Gymnasien und Gesamtschulen haben in den vergangenen Wochen an der 57. Mathe-Olympiade teilgenommen.