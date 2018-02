Aachen - Marienhospital lädt zum Stoma-Tag am 10. März

Aachen. Ein Stoma ist kein Stigma. „Mehr als 100.000 Deutsche führen mit einem Stoma ein aktives Gesellschaftsleben“, weiß Chefarzt Dr. Carsten J. Krones (Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie im Marienhospital Aachen).

„Dazu braucht man versierte Spezialisten an seiner Seite, denn ein Stoma verändert dauerhaft die Physiognomie und die Physiologie des Körpers“, betont der Experte. Bereits zum achten Mal lädt der Chefarzt mit seinem Team rund um den Pflegeexperten Jozo Petrovic am Samstag, 10. März, zum Stoma-Tag 2018 im Marienhospital Aachen ein.

Unter dem Motto „Das Mehr der Möglichkeiten in der Stoma-Therapie“ stehen in diesem Jahr die Themen Krebsprävention, Stoma-Anlage sowie die neuesten Verfahren in der Versorgung des Stomas – zum Beispiel ohne Beutel – im Fokus.

„Zwischen den Vorträgen und während des Mittagsimbisses stehen die Experten gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus stellen sich die großen Selbsthilfe-Gruppen Ilco und Stoma-Welt mit eigenen Informationsständen vor. Die attraktive Industrie-Ausstellung wird von den Teilnehmern gerne für eine individuelle Information und Beratung genutzt“, berichtet der Chefarzt.

Der Stoma-Tag 2018 widmet sich den ausgesuchten Themen mit Referenten und einer Produktmesse und bietet neben Hausärzten, Pflegepersonal und Mitarbeitenden von Senioreneinrichtungen und Sanitätsdiensten vor allem Patienten eine aktuelle Übersicht über etablierte Standards und neue Entwicklungen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich unser Kongress so ausgezeichnet etabliert hat und aus dem jährlichen Veranstaltungskalender des Marienhospitals Aachen nicht mehr wegzudenken ist“, zeigt sich der Organisator Jozo Petrovic (MHA-Pflegeexperte Stoma, Kontinenz, Wunde) zufrieden.

Los geht es um 10 Uhr im Zentrum für Gesundheitsförderung, ZGF-Haus, Zeise 15 in Burtscheid. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen werden erbeten unter Telefon 6006-1201 oder per Email: allgemeinchirurgie@marienhospital.de.