Aachen.

Wenn Maria Saacke über das Tanzen in all seinen Facetten spricht, dann strahlen ihre Augen und man merkt ihr die Leidenschaft an. Doch der Apfel fällt hier nicht weit vom Stamm. Man kann sogar sagen, dass Saacke das Tanz-Gen in die Wiege gelegt wurde. Denn ihre Mutter Brigitte Erdweg ist selbst Tänzerin, Choreografin und Solistin.