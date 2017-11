Aachen.

Zwei Wochen lang haben die Schüler des neunten Jahrgangs der Maria-Montessori-Gesamtschule in künstlerischen Workshops getüftelt und gearbeitet. Jetzt war es so weit: Die Bildhauer, Mode- und Möbeldesigner und Fotografen präsentierten den Besuchern ihre Werke in einer Vernissage. Tänzer, Schauspieler und Musiker boten ein großes Bühnenprogramm.