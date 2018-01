Aachen - Mann verliert Geld am Spielautomaten und versucht, es in der Nacht zurück zu holen

Aachen. In einem Café in der Oranienstraße hat in der Nacht zu Samstag ein Mann versucht, einen der drei dort aufgestellten Spielautomaten aufzubrechen. Offenbar hatte er an dem Automaten zuvor eine höhere Geldsumme verloren. Um sein Geld zurück zu holen griff der 47-jährige Mann zu eher ungewöhnlichen Mitteln.

Nachdem er an dem Spielautomaten eine wohl höhere Geldsumme verspielt hatte, wollte sich der Mann sein verlorenes Geld auf recht unkonventionelle Art und Weise zurückholen. Mit Beil, Hammer, Zimmermannshammer und Schraubendreher machte er sich am frühen Samstagmorgen an dem Automaten zu schaffen.

Der Inhaber des Cafés wurde auf den Mann aufmerksam und rief gegen 4 Uhr die Polizei. Als die kam, hockte der 47-Jährige mit einem Hammer in der Hand vor dem Automaten. Das restliche Werkzeug lag neben ihm und war offenbar bereits zum Einsatz gekommen - jedenfalls wies der Automat bereits entsprechende Blessuren auf.

Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten sein Werkzeug sicher. Seine Ehefrau hatte ihn begleitet. Im Lokal schien es so, als habe sie auf eine Wiederbeschaffung des Geldes bestanden. Ob sie allerdings mit dieser Art der Rückgewinnung im Einklang stand, blieb offen.

Ebenso blieb die Höhe des verzockten Geldbetrages unbekannt. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl ein.