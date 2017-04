Aachen.

Eigentlich steigt der Mann an diesem Mittwochabend in einen ganz normalen Linienbus der Aseag, doch wenige Momente später muss er sich fühlen wie in einem Horrorfilm. Denn nachdem der Fahrgast in der Linie 46, die von Verlautenheide aus die Aachener Innenstadt ansteuert, noch einen freien Sitzplatz ergattert hat, stellt er fest, dass der Mann neben ihm ein Messer in der Hand hält.