Aachen/Stolberg.

Ein Ehrenkonzert bei freiem Eintritt präsentiert der Rolling-Stones-Club Stolberg/Aachen am heutigen Samstagabend. Die clubeigene Band „The Dirty Work“ spielt ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Gaststätte „En de Kess“, Bergstraße 9, in Stolberg die Musik der Stones zu Ehren des Club-Gründungsmitglieds Helmut Johr. Mit Manfred Engelhardt, Manager des Stones-Clubs, sprach Dirk Müller über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Clubs.