Volles Programm auch Samstag und Sonntag

Samstag geht es ab 13.30 Uhr weiter beim Kimiko. Auf der Songwriterstage spielt „Mo Calaz“. Die weiteren Bands des Samstags sind (in der Reihenfolge): „No. With No Name“, „Blow Your Mind“, „Bull“, „Groß und Stark“, „Junebug In A Jar“, „Some Age“, Captain Capa“, Hil & Jan“, „Neufundland“, „The Tips“, „Lala Foufou“, „Raggabund“, „Mc Rene & DJ Coolman“, „Warhaus“ und Dunkelbund“.

Am Sonntag spielen ab 13.30 Uhr: „Talya“, „Mafish“, „Mo Calaz“, „Beat Improv.“, „Muzik Sauvage“, „Urban Project“, „Schlagsaiten Quantett“, „Ringo“, „Fuck Art Let‘s Dance“, „Rick Takvorian“, „Akua Naru“, „I Finton“, „Von wegen Lisbeth“, „Mr. Irish Bastard“.