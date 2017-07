Aachen.

Wenn Frauen sich zusammentun, können sie viel erreichen. Das müssen auch die Frauen gewusst haben, die 1919 im US-amerikanischen Buffalo den ersten Zonta-Club gegründet haben. Knapp 100 Jahre später gibt es in 66 Ländern auf allen Kontinenten der Welt Zonta-Clubs, in denen sich berufstätige Frauen zusammengeschlossen haben, um sich für die Gleichberechtigung und Förderung aller Frauen einzusetzen, seit 20 Jahren auch in Aachen.