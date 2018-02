Aachen.

Frauen, die einmal Opfer von sexueller oder häuslicher Gewalt geworden sind, haben es in Alltagssituationen häufig schwer. Sie fühlen sich bedrängt, wenn jemand an der Kasse zu nah hinter ihnen steht, sie fühlen sich verfolgt, wenn jemand abends hinter ihnen den gleichen Weg einschlägt. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ist gerade für diese Frauen so wichtig, damit sie leichter ihr Leben meistern können.