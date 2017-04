„Lustige Welt der Tiere“: Erlös geht nach Afrika

Haaren. Trude Adler ist wieder da. Und die ehemalige Aachener Lehrerin und Künstlerin aus Sansibar, wo sie 2013 in Mwera eine christliche Grundschule für Flüchtlingskinder aus Mosambik gründete, hat viel zu erzählen. In einem großen Album sind ihre Erlebnisse fein säuberlich festgehalten.

Spendenkonto bei Misereor Das Spendenkonto bei Misereor lautet: IBAN DE75370601930000 101010; BIC: Genodedipax. Verwendungszweck: Trude.Adler.School, Sansibar.

Sie schwärmt von Sansibar, Land und Leuten, Tieren und ihrer „Trude.Adler.School.“ „Die Kinder fliehen aus Mosambik ins Nachbarland Tansania, wozu die kleine Insel Sansibar gehört. Dort leben sie in Elend und Not, weil sie die englische Sprache nicht verstehen“, erzählt Adler. Mehr als 100 Kinder lernen die Landessprache, dazu Englisch, Schreiben, Lesen und Rechnen, Hygiene und auch eine gesunde Ernährung. Der Schule angegliedert ist auch ein Kindergarten. Neun Lehrkräfte arbeiten für wenig Geld, der Staat schießt keinen Cent dazu.

Trude Alter ist ständig auf Achse, ihr größter Wunsch: „Diese, meine Schule, will ich am Leben halten, dazu brauche ich viel Geld“. Für Miete und Strom rund 500 Euro jährlich, und „600 Euro müssen an die Regierung abgeführt werden“, sagt sie.

Das ganze Geld, das sie für ihre Schule „reinholt“, schickt sie über Misereor nach Sansibar. Derzeit sind 92 Kinder, drei Kindergärtnerinnen, sechs Grundschullehrer und eine Reinigungskraft, die auch das Frühstück für die Kinder zubereitet, an der Schule tätig. „Die Eltern sind sehr arm, sie zahlen fünf bis sieben Euro im Monat, 22 von ihnen können gar nichts zahlen.“ Zehn Kinder sind Waisenkinder und zwölf Kinder werden allein von ihren Müttern großgezogen.

Die Kinder seien froh und glücklich, erzählt Trude Adler. Jetzt soll eine Fußballgruppe ins Leben gerufen werden. Ein Fußballclub aus Bonn habe zugesichert, Trikot zu spenden. Dafür möchte sich auch Helmut Vondenhoff, Vorsitzender des Heimatverein Haaren/Verlautenheide, stark machen und gezielt seinen Geschäftsführer Franz-Josef Heuser ansprechen. Möglich, dass auf Sansibar bald schon auf Trikots „DJK FV Haaren“ stehen wird. Vondenhoff ist optimistisch.

Und der Heimatverein hilft noch mehr: Er stellt die Räumlichkeiten im Heimatforum (Welsche Mühle), Mühlenstraße 19, für eine Ausstellung zu Verfügung. Bereits im vergangenen Jahr konnte Trude Adler hübsche selbst gefertigte Sachen ausstellen und verkaufen. Und ganz nebenbei registrierte sie am Ende 22 Patenschaften. „Das war toll, die haben der Schule und den Kindern gut getan“, lacht sie.

Ähnlichen Erfolg erhofft sie sich mit der neuerlichen Ausstellung „Lustige Welt der Tiere“, die Bilder und Keramiken zum Inhalt hat. Hübsche Kunstwerke sind am Samstag (15 bis 18 Uhr) und Sonntag (14 bis 17 Uhr), 22. und 23. April, in Haaren zu sehen. Die Vernissage ist am Samstag um 15 Uhr, mit musikalischer Umrahmung.