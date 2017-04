Aachen.

Dieser Tage sprießt vor allem reichlich Grün im weitgehend abgeschotteten weitläufigen Areal zwischen Südstraße, Boxgraben und Mariabrunnstraße. Doch wenn es um die städtebaulichen Perspektiven für den nach wie vor ungehobenen „Bodenschatz“ in bester Innenstadtlage geht, schießen naturgemäß auch allerlei Spekulationen ins Kraut – nämlich im Hinblick auf die unlängst angekündigten Pläne, eine der letzten großflächigen Brachen in der City in ein attraktives Wohnquartier zu verwandeln.