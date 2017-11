Aachen.

In Berlin herrscht Chaos. Wer wird demnächst regieren? Niemand weiß es. Und damit weiß auch niemand, was eigentlich aus Projekten der bis dato Regierenden wird. Das gilt auch für die Milliarde Euro, die Kanzlerin Angela Merkel den Städten zur Senkung der Stickoxid-Werte in der Luft versprochen hat. Aachen – als Stadt mit Stickoxid-Emissionen weit über den EU-Grenzwerten und deshalb wie auch andere Kommunen konfrontiert mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe – erhofft sich aus diesem Topf bis zu 20 Millionen Euro.