Aachen.

Mehr als 200 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft – das ist ein krasser Wert. Registriert wurde dieser Stundenwert laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub (ADFC) und Verkehrsclub Deutschland (VCD) am 27. Januar an der Landesmessstation Wilhelmstraße. Das zeige, dass die Luftqualität in Aachen bei ungünstigen Witterungslagen „so schlecht wie in China“ sei, kritisieren die Verbände.