Lütticher Straße: Tempo runter in Richtung Preuswald Von: mec

Letzte Aktualisierung: 20. Januar 2017, 14:04 Uhr

Aachen. Der Aldi am Preuswald wird kommen, das steht fest – noch keine Einigkeit herrscht beim Tempolimit auf dem Stück der Lütticher Straße. Von einem „Tempoflickenteppich“ in dieser Umgebung sprach Wilfried Fischer (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses. Mal seien 50, dann wieder 70, schließlich wieder 50 Stundenkilometer vorgegeben. Er schlägt eine durchgehende Tempo-50-Zone von der Waldschenke bis zur Ländergrenze vor und damit auch Tempo 50 rund um den neuen Aldi – eine Ansicht, so stellte eine frühzeitige Bürgerbeteiligung Ende 2015 heraus, die viele Anwohner teilen.